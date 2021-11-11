Житель Туркестана развращал падчерицу, пока жена была в роддоме

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В Туркестане вынесен приговор 38-летнему местному жителю, обвиненному в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области.

Как указывается в материалах дела, мать потерпевшей несколько дней находилась в роддоме, где благополучно родила ребенка.

Вернувшись домой, родительница заметила странное состояние дочери, которая была то заторможена, то резко становилась чересчур активной.

При этом женщина обратила внимание, что одежда девочки в некоторых местах оказалась сильно загрязнена и порвана.

Она велела дочери переодеться, тогда и обнаружила, что у ребенка порваны трусики. На них имелись биологические следы.

Мать серьезно допросила девочку, та призналась, что отчим, находясь в сильной степени опьянения, начал приставать к ней и совершал насильственные действия.

Родительница тут же заявила в полицию. Расследование установило, что имеющиеся на белье девочки биоследы принадлежат отчиму. Медэкспертиза выяснила, что изнасилования не было, однако сам мужчина признался, что в тот день приставал к девочке.

Ему назначено 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941760-zhitel-turkestana-razvraschal-padcheritsu-poka-zhena-byla-v-roddome/