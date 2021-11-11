Завистливая сельчанка избила победительницу конкурса и ее подругу в Павлодарской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Завистливая женщина устроила драку, ворвавшись в чужой дом в Павлодарской области. Эту историю из сельской жизни рассказывает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

В конце октября в Доме культуры одного из сел Успенского района был организован ежегодный конкурс "День сельской женщины". Дамы обычно его ждут и долго готовятся, доставая свои самые лучшие наряды и демонстрируя различные таланты.

Так и в этот раз. Был организован красивый праздник, по результатам голосования определена победительница - образцовая хозяйка, жена и мама.

На церемонии награждения ей вручили грамоту и главный приз - сертификат на получение тонны угля.

Но выбор пришелся по душе не всем. Одна из работниц сельского учреждения из-за личной неприязни к победительнице и зависти не хотела мириться с итогами конкурса. После застолья со спиртным она решила свести счеты с соперницей.

За полночь она отправилась по селу искать победительницу, которая в это время находилась в гостях у подруги.

Войдя в чужой дом, завистница начала бить женщину и кричать, высказывая личную неприязнь. В итоге злоумышленница разбудила и напугала маленьких детей, спящих в доме.

На просьбы хозяйки успокоиться и покинуть квартиру непрошенная гостья никак не реагировала, напротив, стала еще более агрессивной - начала бить и пинать как победительницу конкурса, так и ее подругу.

"После инцидента пострадавшие не сразу обратились в полицию, так как, по их словам, боялись обидчицу. Позже они все-таки написали заявление. Проведенная медицинская экспертиза определила у них побои и гематомы", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В отношении сельчанки было возбуждено административное производство по статье 73-1 части 1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Дело рассмотрено районным судом. Теперь жительнице населенного пункта предстоит выплатить штраф в размере 15 МРП (43 755 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941750-zavistlivaya-selchanka-izbila-pobeditelnitsu-konkursa-i-ee-podrugu-v-pavlodarskoy-oblasti/