Фальшивомонетчик пытался сбыть миллион поддельных долларов в Алматы

Фальшивые деньги. Кадр из видео: АФМ РК

За попытку сбыта около 1 млн поддельных долларов в Алматы был осужден фальшивомонетчик. Его приговорили к 6 годам тюрьмы, сообщается на официальном сайте агентства РК по финансовому мониторингу.

Сотрудниками алматинского департамента АФМ в сентябре прошлого года выявлен факт сбыта поддельных купюр.

Был проведен оперативный контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города. Он пытался сбыть фальшивые купюры на сумму 293 тыс. долларов США. Выяснилось, что задержанный с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 975 тыс. поддельных долларов.

Виновного приговорили к 6 годам лишения свободы.

Гражданам, которые обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в агентство по телефонам доверия либо через соцсети, подчеркнули в АФМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941748-falshivomonetchik-pytalsya-sbyt-million-poddelnyh-dollarov-v-almaty/