Кражу смартфонов засняла камера видеонаблюдения в Нур-Султане

Момент кражи смартфонов. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

В одном из спа-салонов Нур-Султана со стола администратора пропали два дорогих смартфона. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и поняли, куда они могли деться, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Соответствующие материалы полицейским передал сам заявитель, обратившийся за помощью. При обращении он указал, что на кадрах виден момент хищения.

Стражи порядка провели проверку и установили подозреваемого в краже – им оказался неоднократно судимый 25-летний житель столицы.

"Установлено, что задержанный в дневное время зашел в спа-салон по проспекту Кабанбай батыра, где на рабочем месте отсутствовал администратор. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, он похитил два iPhone разных моделей общей стоимостью 200 тысяч тенге, после чего покинул здание", – рассказали в пресс-службе ДП.

В полиции проводят расследование по данному случаю.

Задержанный, в свою очередь, находится в изоляторе временного содержания. Выясняется, не был ли он причастен к другим похожим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941728-krazhu-smartfonov-zasnyala-kamera-videonablyudeniya-v-nur-sultane/