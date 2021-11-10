Казахстанец лишился 5 млн тенге в надежде получить тендер

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Туркестанской области промышляла аферистка, обещавшая помощь за солидное вознаграждение. Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Одной из жертв махинаций стал житель Толебийского района – мужчина обратился в отделение полиции с заявлением.

"Как рассказал потерпевший, в марте 2021 года малознакомая женщина, войдя в доверие и обещая помочь получить тендер, выманила у него 5 000 000 тенге. Однако спустя месяцы под различными предлогами аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула денег", – рассказали в Министерстве внутренних дел РК.

В полиции данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье "Мошенничество" (ст. 190 УК РК) и приступили к расследованию. Вскоре подозреваемую в мошенничестве установили и доставили в отделение.

В ходе следствия выяснилось, что в регионе был обманут еще один человек – с суммой ущерба в 1 млн тенге. В полиции предположили, что задержанная причастна и к этой афере. Сообщается, что полученные деньги она потратила на собственные нужды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941527-kazahstanets-lishilsya-5-mln-tenge-v-nadezhde-poluchit-tender/