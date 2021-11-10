Родные погибшего при массовом избиении в сауне едва не устроили самосуд в Туркестанской области

Еламан Маликов. Кадр из видео: КТК

Родные и друзья погибшего в массовой драке жителя Туркестанской области едва не устроили самосуд над охранниками сауны, где случилась трагедия. В результате конфликта скончался 27-летний Еламан Маликов. Толпа пришла разбираться с обидчиками после того, как узнала, что подозреваемый в убийстве до сих пор на свободе, передает КТК.

Неделю назад в одной из саун между тремя друзьями, которые пришли отдохнуть после работы, и охранниками произошел конфликт, переросший в драку. Хотя пострадавшие уверяют, что это было массовое избиение.

"Мы втроем вышли на улицу, а там толпа. На нас на каждого по три-четыре парня набросились. Стали избивать так, что мы просто сознание потеряли", - рассказывает пострадавший Болат Кудайбергенов.

По словам тех, кто попал под раздачу, охранники были очень жестоки. 27-летнего Еламана Маликова, упавшего на землю, пинали и прыгали по его голове. Позже он скончался.

Пострадавших возмущает, что за массовое избиение со смертельным исходом уголовное дело возбудили лишь на одного человека. Они отмечают, что эта сауна - заведение начальника районной полиции. Возможно, поэтому было оказано давление на следователей.

"Полиция не выполнила никакую работу. По подозрению в убийстве моего брата, которое было совершено с особой жестокостью группой лиц, задержан лишь один человек. А судья Сайрамского районного суда вообще отправил подозреваемого под домашний арест", - говорит брат погибшего Айкен Маликов.

Судья Сайрамского районного суда Дина Тойжанова пояснила, что суд, приняв во внимание раскаяние подозреваемого, а также наличие у него постоянного места жительства, решил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.

Людям, пришедшим выяснять отношения с охранниками, двери сауны не открыли. Родные погибшего заявили, что будут требовать контроля по этому делу со стороны прокуратуры.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941438-rodnye-pogibshego-pri-massovom-izbienii-v-saune-edva-ne-ustroili-samosud-v-turkestanskoy-oblasti/