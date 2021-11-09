Жители Сингапура потребовали отменить смертную казнь контрабандисту с умственной отсталостью

Протестующие требуют отмены казни Дхармалингама. Кадр из видео: YouTube/The Star

Жители Сингапура вступились за заключенного, который приговорен к смертной казни, передает Би-би-си.

21-летний Нагаентран Дхармалингам был пойман полицейскими в 2009 году, когда попытался перевезти 43 грамма героина из Малайзии в Сингапур. Пакет с содержимым был привязан к его бедру.

Он был сразу же приговорен к смертной казни, несмотря на то, что тест на IQ показал 69 баллов - уровень, присущий человеку с задержкой умственного развития. В Сингапуре предпринимаются жесткие меры в отношении инцидентов, связанных с наркотиками.

Тогда общественность вступилась за него, утверждая, что он не понимал суть совершаемых действий и что кто-то воспользовался этим и подставил его. К тому же, международным правом запрещена казнь умственно отсталого человека.

Но суд страны был непреклонен и заявил, что Дхармалингам "четко понимал природу своих действий и не терял чувства суждения о правильности или неправильности того, что он делал".

Тогда 60 тыс. активистов подписали петицию и направили ее президенту с требованием помиловать Дхармалингама. За него в Сети даже вступился миллиардер Ричард Брэнсон.

В результате суд Сингапура приостановил смертную казнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941216-zhiteli-singapura-potrebovali-otmenit-smertnuyu-kazn-kontrabandistu-s-umstvennoy-otstalostyu/