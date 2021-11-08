Парня застрелили на улице в Туркестанской области

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Вынесен приговор обвиняемому в убийстве, а также его сообщнику, предоставившему орудие преступления - обрез, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.

В материалах дела указывается, что 6 июня этого года в селе Акбастау Байдибекского района произошла ссора между двумя 25-летними парнями.

Молодые люди подрались прямо в центре населенного пункта у одного из магазинов. Побежденный после инцидента отправился к приятелю, у которого имелся обрез охотничьего ружья.

Друзья решили немедленно отомстить обидчику. Вооружившись, они на автомобиле поехали к магазину, полагая, что противник все еще находится там, и не ошиблись.

Приятели подъехали к своей жертве. Один из них произвел выстрел практически в упор в грудь молодому человеку. После чего на высокой скорости оба скрылись с места преступления. Раненый был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.

Подозреваемые были задержаны по "горячим следам". Они сразу признались в содеянном, хотя утверждали, что хотели лишь напугать противника.

Суд признал стрелка виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 13 годам колонии максимальной безопасности. Его друг получил 4 года за незаконное обращение с огнестрельным оружием. Приговор еще может быть обжалован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941160-parnya-zastrelili-na-ulitse-v-turkestanskoy-oblasti/