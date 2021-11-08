Мужчину зарубили топором в Мангистау

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В Мунайлинском районе драка с применением топора закончилась смертью мужчины. Информацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 6 ноября в 20.25 часов в отдел полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что обнаружено тело мужчины на улице Береке в селе Баскудык.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Здесь были задержаны двое подозреваемых в преступлении. Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство).

Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941128-muzhchinu-zarubili-toporom-v-mangistau/