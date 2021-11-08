Двоих братьев задержали по подозрению в ограблении в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские подозревают двух родных братьев в совершении ограбления в Алматы: их задержали всего спустя несколько часов после ограбления женщины на одной из улиц города, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что задержанным парням 18 и 23 года. Их подозревают в ограблении женщины на улице Хмельницкого.

Как рассказал начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев, полиция считает, что именно подозреваемые, угрожая женщине, отобрали у ее серьги.

Амантаев отметил, что приметы напавших на нее граждан пострадавшая запомнила отчетливо.

Также указывается, что ювелирных изделий при задержании у подозреваемых не нашли: оказалось, что серьги они продали, а полученные деньги, по словам начальника УП, прогуляли.

Данный факт был зарегистрирован по статье 191, часть 2 ,пункты 1 и 3 УК РК.

Судом постановил поместить подозреваемых под стражу. В настоящее время подозреваемых проверяют на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941113-dvoih-bratev-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ograblenii-v-almaty/