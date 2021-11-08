Два преступления за день: молодых астанчан уличили в краже и угоне

Хищение аккумулятора. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В Нур-Султане задержали двоих парней, подозреваемых в совершении сразу двух преступлений за один день, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Первое из них – кража, совершенная во дворе дома по улице Затаевича.

"Установлено, что двое жителей столицы, находясь во дворе дома по улице Затаевича, заметили "ВАЗ 2115" с не запертой дверью. Воспользовавшись тем, что поблизости нет посторонних, совершили кражу аккумулятора. Момент преступления попал в объектив наружных камер видеонаблюдения", – рассказали в столичной полиции.

Второе преступление – угон автомобиля, находившегося на улице Акан Серы.

"Взяв краденое, злоумышленники направились на улицу Акан Серы, где обнаружили оставшееся открытым припаркованное авто марки "ВАЗ". Им не составило труда проникнуть в салон и угнать ее", – поделились в пресс-службе ДП.

Оперативники отследили автомобиль и задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 22 лет, уже имеющие судимость.

В полиции проводят расследование по обоим фактам. Проверяется, не были ли задержанные причастны к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941083-dva-prestupleniya-za-den-molodyh-astanchan-ulichili-v-krazhe-i-ugone/