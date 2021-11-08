"У нас нет наркобаронов": Тургумбаев о борьбе с наркопреступностью в Казахстане

Ерлан Тургумбаев. Фото: пресс-служба МВД РК

Глава Министерства внутренних дел Казахстана рассказал сегодня в мажилисе, какая работа проводится по борьбе с наркопреступностью и профилактикой наркомании, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос поднял депутат Шамиль Осин. Он поинтересовался, какие сейчас принимаются меры по борьбе с наркопреступностю и профилактикой наркомании.

«Почему нет фактов выявления и пресечения организованной преступности, начиная от организаторов, покровителей, производителей и сбытчиков наркотиков?» - спросил мажилисмен.

В ответ Ерлан Тургумбаев сообщил, что к этому часу МВД изъято уже 13 тонн наркотиков.

«Здесь нельзя говорить о росте, надо говорить о выявляемости. Синтетика меняется каждый год. Я уже сказал, что мы ежегодно вносим предложения в постановления правительства о внесении изменений в Перечень и включении новых синтетических наркотиков. Совместно с Министерством здравоохранения проводятся лабораторные исследования. Эти новые синтетические виды вносятся в список запрещенных, за которые есть уголовная ответственность. Сейчас нет у нас наркобаронов, нет сбытчиков и покупателей, все ушло в интернет-среду через Telegram-чаты. Часто Telegram-чаты находятся за пределами Казахстана», - заявил министр.

При этом он отметил, что МВД Казахстана сотрудничает с полицейскими соседних стран.

«У нас есть совет министров внутренних дел, данный вопрос обсуждался. Было принято решение о едином алгоритме по обмену информацией по наркосбытчикам. Дело в том, что сейчас даже нет прямых денег, сейчас все идет в биткоинах, электронных деньгах и наркозакладчики уже работают с территорий другого государства. Здесь есть те, кто закладывает, но сбытчики находится за пределами страны», - пояснил глава МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941081-u-nas-net-narkobaronov-turgumbaev-o-borbe-s-narkoprestupnostyu-v-kazahstane/