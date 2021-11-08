Сваты похитили сейф с деньгами и драгоценностями у жителя Туркестанской области

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Два брата похитили сейф с деньгами и драгоценностями на миллионы тенге в Туркестанской области. Подробности этого дела озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сарыагашский РОП обратился местный житель. По словам потерпевшего, неизвестные проникли в его дом и похитили из спальни сейф с 11 тыс. долларов США и золотыми украшениями. Общая сумма ущерба составила около 10 млн тенге.

Факт был зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража". Проведены следственно-оперативные мероприятия. В частности, осмотрена близлежащая территория, проверены камеры видеонаблюдения, опрошены соседи и возможные очевидцы, изучен круг знакомых и родственников.

В итоге подозреваемые были установлены. Ими оказались родственники потерпевшего - сваты, двое братьев. Один из них ранее был судим.

Выяснилось, что мужчины польстились на легкие деньги и пошли на кражу. Воспользовавшись отсутствием людей, они проникли в дом родственника и похитили из спальни сейф. Вскрывали его уже в пустынном месте за селом. Деньги потратили на собственные нужды.

Полицейские провели досудебное расследование и направили дело в суд. 30-летний мужчина признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы, а его 32-летний брат - к ограничению свободы сроком на 4 года и 7 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941020-svaty-pohitili-seyf-s-dengami-i-dragotsennostyami-u-zhitelya-turkestanskoy-oblasti/