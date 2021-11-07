Болельщик выстрелил в школьника на футбольном турнире в России

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В России во время футбольного матча школьников разгорелся скандал. Однако простая ругань в один момент обернулась стрельбой.

Случай произошел 6 ноября, около 19:00 (18:00 по времени Нур-Султана) в городе Красноярск во время школьного турнира по футболу, сообщает NGS 24.

Источник издания сообщает, что в ходе игры один из отцов стал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. 17-летний футболист отреагировал на критику и подошел к 43-летнему мужчине, между ними возник конфликт. Взрослый достал травматический пистолет и выстрелил в парня. Последнего с ранением увезли в больницу.

В полиции подтвердили данный факт, уточнив, что подростка из больницы отпустили домой. Сейчас в ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

В спорткомплексе "Изумруд" корреспонденту издания сообщили, что такое у них происходит впервые.

"Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем", – поделились в спорткомплексе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940942-bolelschik-vystrelil-v-shkolnika-na-futbolnom-turnire-v-rossii/