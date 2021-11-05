Менеджера нацкомпании задержали в Актюбинской области

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Задержан менеджер НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Актюбинской области. Об этом сообщила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Борцы с коррупцией раскрыли преступную схему хищений, организованную менеджером НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Актюбинской области.

Сотрудника подозревают в том, что он через свои аффилированные ИП и ТОО устанавливал солнечные панели для системы обводнения пастбищ 30 крестьянским хозяйствам по явно завышенным ценам.

Предварительная сумма хищений составляет 66 млн тенге.

3 ноября с санкции суда подозреваемого заключили под стражу. Окончательное решение о виновности будет определено судом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940825-menedzhera-natskompanii-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti/