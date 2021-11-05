Астанчанина задержали за инсценировку кражи 350 тыс. долларов (видео)

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42-летний астанчанин обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. Стражи порядка выяснили, что кража могла быть инсценирована, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Обратившийся сообщил полицейским, что из его машины похитили 350 тыс. долларов. Он заявлял, что злоумышленник разбил стекло и украл сумку.

Стражи порядка изучили кадры с камеры наблюдения, а также видеозапись очевидцев, на которой видно убегающего человека с сумкой.

Полицейские сообщили, в ходе ОРМ было установлено, что потерпевший сам инсценировал кражу. Предполагается, что на такой шаг он пошел, чтобы не возвращать огромный долг своей знакомой.

По информации полицейских, должник спланировал "кражу", нашел знакомого, который взял на себя роль исполнителя. Сообщается, что обратившийся и его знакомый обговорили детали инсценировки.

Заместитель начальника ДП города Айдос Рысбаев отметил, что обоих мужчин задержали. Они признались в содеянном. Предполагаемого организатора поместили в ИВС за заведомо ложный донос. За подобное преступление в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940805-astanchanina-zaderzhali-za-instsenirovku-krazhi-350-tys-dollarov-video/