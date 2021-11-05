50 кг марихуаны изъяли из авто жителя Жамбылской области (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Мешки с марихуаной нашли в машине жителя Жамбылской области стражи порядка, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, на автодороге Шу-Кордай сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП региона была остановлена машина марки Nissan. За рулем находился 43-летний местный житель.

С помощью служебной собаки в багажнике автомобиля были обнаружены мешки с наркотиками. Изъяты 3 мешка высушенной марихуаны. Общий вес - больше 50 кг.

Начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков сообщил, что задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Кордайского района. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940777-50-kg-marihuany-izyali-iz-avto-zhitelya-zhambylskoy-oblasti-video/