Казахстанец остановил поезд из-за ссоры с женой

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Казахстанец из-за ссоры с гражданской женой "заминировал" пассажирский поезд. По информации Департамента полиции на транспорте МВД РК, в настоящее время по данному факту проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного управления полиции на станции Нур-Султан по ст.273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится расследование. Иная информация не разглашается.

Между тем, по данным портала 716.kz, 5 ноября в 00.33 часов на станцию Есиль в Акмолинской области прибыл пассажирский поезд сообщением Алматы-Костанай. Незадолго до этого в полицию поступил звонок о минировании состава. Номер телефона сразу определили.

Произведена эвакуация людей. На место выехали спецслужбы. Осмотрены три вагона. Особое внимание обратили на место 22-летней пассажирки, которая ехала в Костанай. Подозрительных предметов не обнаружено.

В ходе опроса девушки стало известно, что ложное сообщение мог сделать ее 30-летний сожитель, с которым она поругалась и решила расстаться.

Она показала переписку, где 4 ноября в 23.07 часов он писал, что остановит поезд, в котором она едет вместе с их годовалым сыном.

В 01.40 часов 5 ноября поезд продолжил свой путь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940753-kazahstanets-ostanovil-poezd-iz-za-ssory-s-zhenoy/