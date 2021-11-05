Казахстанка по совету подруги продала своего ребенка за 60 тысяч тенге

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Казахстанка шесть лет назад по совету подруги решила избавиться от своего ребенка, продав его за 60 тысяч тенге. Теперь она отбывает срок в колонии в Шымкенте. Женщина рассказала свою историю, передает Otyrar.kz.

Женщина родила сына и незаконно передала его другой семье, получив за это 60 тысяч тенге. В итоге ее задержали и дали срок. Ребенок растет в детском доме, а мать находится в колонии минимальной безопасности 167/10.

Вспоминая события тех дней, осужденная все время плачет. Говорит, что беременность не планировала.

"Мой парень оставил меня беременную, я боялась и не знала, как буду растить ребенка. Обратилась к подруге, она посоветовала отдать малыша в другую семью и нашла для него родителей, после рождения я отдала ребенка. Написала расписку, что не имею претензий, потом попросила помощи в размере 60 тыс. тенге, у меня были долги, нужно было из залога забрать удостоверение личности", - пояснила женщина.

Заключенная утверждает, что не хотела продавать собственное дитя, ей просто нужны были деньги. После этого сама пошла в полицию. Там ей сказали, что ничего уже не исправить. Потом был суд, ее приговорили к 7 годам заключения.

"Я очень сожалею и хочу сказать всем, растите своих детей, дороже них ничего нет", - отмечает заключенная.

По словам начальника учреждения ИЧ 167/10 Данияра Баятанова, у них осужденные не только отбывают наказание, но их также готовят к жизни на свободе. Специально для этого работают психологи и другие специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940733-kazahstanka-po-sovetu-podrugi-prodala-svoego-rebenka-za-60-tysyach-tenge/