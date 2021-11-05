Пятеро на одного: парня избили ночью в центре Павлодара

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28-летний житель Аксу, оказавшийся в Павлодаре, обратился в полицию поздно ночью. Стражам порядка рассказал, что неизвестные избили его в центре города. Всех участников инцидента удалось задержать по "горячим следам", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации полиции, избиение произошло 31 октября по улице Торайгырова в Павлодаре. В правоохранительные органы сообщение поступило спустя пару часов, уже 1 ноября.

У 28-летнего парня произошел словесный конфликт с 5 неизвестными. В итоге все переросло в драку и силы оказались неравны.

"Возле дома по улице Торайгырова пятеро парней нанесли жителю Аксу телесные повреждения. В результате молодой человек госпитализирован в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны все участники инцидента в возрасте от 18 до 29 лет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По факту открыто уголовное дело по статье "Хулиганство". Виновникам грозит лишение свободы до 2-х лет. На данный момент назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940694-pyatero-na-odnogo-parnya-izbili-nochyu-v-tsentre-pavlodara/