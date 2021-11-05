Двоих полицейских осудили за взятку в 150 тыс. тенге в СКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Петропавловске мужчина дал полицейским 150 тыс. тенге за то, что якобы выехал на встречную полосу движения. Он отрицал данный факт, однако стражи порядка пригрозили лишением водительских прав.

Как передает телеканал "Астана", владельцу авто марки Lada пришлось дать полицейским 150 тыс. тенге, чтобы не лишиться водительских прав на полгода.

Как сообщил первый замруководителя Антикора по СКО Нурлан Жахин, двое полицейских объединились с целью завладеть деньгами путем обмана и злоупотребления доверия.

При этом один из них, по словам Жахина, даже указал данную сумму на служебном планшете.

"Водитель взятку дал, но почувствовал, что обманут и не виновен. Мужчина обратился с жалобой в управление собственной безопасности департамента полиции СКО. Опасаясь огласки, стражи порядка отдали ранее присвоенную сумму", - рассказал первый замглавы Департамента АПК по СКО.

Расследование показало, что полицейские не использовали жетоны видеофиксации и видеорегистратор в служебной машине, что является нарушением.

В итоге суд признал полицейских виновными в мошенничестве. В качестве наказания каждого из них оштрафовали на 1,5 млн тенге, а также пожизненно запретили работать в госорганах.

Кроме того, к ответственности привлекли и их руководителей.

"По решению дисциплинарной комиссии 10 руководителей понесли дисциплинарные взыскания из-за двух нерадивых сотрудников. В числе наказанных заместитель командира взвода, командир взвода, командир роты", - указал замначальника ДП СКО Капез Даулетбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940674-dvoih-politseyskih-osudili-za-vzyatku-v-150-tys-tenge-v-sko/