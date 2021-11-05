Игравшие со спичками дети сожгли 12 телег сена в Павлодарской области

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1 ноября текущего года в одном из сел в Павлодарской области произошел пожар: у одного из местных жителей загорелось сено, передает официальный аккаунт регионального Департамента полиции в Instagram.

После пожара началось расследование. Полицейские установили, что сено подожгли двое детей.

Играя во дворе одного из домов, второклассник и третьеклассник - учащиеся местной школы - решили поиграть со спичками и случайно подожгли сено.

Из-за этого у сельчанина сгорело 12 телег сена. Ущерб составил 720 тыс. тенге.

Досудебное расследование по статье 202 УК Республики Казахстан продолжается.

Как отметили правоохранители, ущерб, нанесенный детьми, теперь должны будут восстанавливать их законные представители.

Также указывается, что за неполный 2021 год павлодарские полицейские расследовали уже 15 фактов умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940668-igravshie-so-spichkami-deti-sozhgli-12-teleg-sena-v-pavlodarskoy-oblasti/