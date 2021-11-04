Мошенники собирали деньги "на лечение ребенку" от имени ничего не подозревающего кокшетаусца

Иллюстративное фото: pixabay.com

3 ноября в полицию города Кокшетау обратился 36-летний местный житель и заявил о том, что неизвестное лицо пользуется его страницей в Instagram для преступных целей, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам заявителя, он узнал о происходящем от своих родственников, указав, что уже несколько лет не пользовался указанной страницей в Instagram.

Следователи установили, что неизвестный в мошеннических целях воспользовался оставленным аккаунтом, чтобы опубликовать там ложную информацию.

Полицейские указали, что злоумышленник от имени потерпевшего обратился к пользователям с просьбой оказать ему материальную помощь в лечении ребенка. На странице был оставлен номер лицевого счета с просьбой о переводе денежных средств.

В полиции этот факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 190 УК РК ("Мошенничество"). Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940646-moshenniki-sobirali-dengi-na-lechenie-rebenku-ot-imeni-nichego-ne-podozrevayuschego-kazahstantsa/