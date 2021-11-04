Схватил кольцо и скрылся: в Нур-Султане ограбили ломбард

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В одном из столичных ломбардов похитили дорогое кольцо – позже ювелирное изделие нашли в другом подобном заведении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Подозреваемого в грабеже тоже задержали – им оказался 26-летний молодой человек, находившийся на момент преступления в ломбарде.

"Установлено, что, находясь в вечернее время в ломбарде, парень под предлогом покупки золотого кольца стоимостью 120 тысяч тенге, попросил показать его. Схватив ювелирное изделие, он скрылся с места преступления. Затем кольцо он сдал в другой ломбард, откуда его изъяли полицейские", – поведали в пресс-службе столичной полиции.

Сейчас в полиции проводят расследование по данному факту. Как оказалось, задержанный ранее был неоднократно судим за грабеж и кражу.

Подозреваемый сознался в содеянном. Выясняется, не был ли он причастен к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940596-shvatil-koltso-i-skrylsya-v-nur-sultane-ograbili-lombard/