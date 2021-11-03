Вандалы cломали новые скамейки в парке в Актау (фото)

Сломанная урна. Фото: lada.kz

Неизвестные вандалы переломали новые скамейки в одном из парков в Актау. При этом уточняется, что такое произошло не впервые.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на городской акимат, скамейки установлены в парке "Акбота".

Рабочий у скамейки. Фото: lada.kz

По словам чиновников, скамейки ломают настолько быстро, что городские коммунальные службы не успевают их ремонтировать.

Скамейка с урной. Фото: lada.kz

"Буквально три дня назад в парке "Акбота" были отремонтированы скамейки с металлическим каркасом, но уже сегодня рабочим пришлось вновь их делать.

Сломаны даже не деревянные изделия, люди ломают металлические основания. В городе таких вандалов много. Мы стараемся делать для людей и просим не ломать изделия", – попросили в акимате Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940432-vandaly-razlomali-novye-skameyki-v-aktau-foto/