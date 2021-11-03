Оперативное видео спецоперации в Актобе показали полицейские

Задержание. Кадр из оперативного видео: ДП Алматинской области

На улице в Актобе с участием спецназа был задержан мужчина с наркотиками. Стражи порядка показали оперативное видео, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

К правоохранителям поступила оперативная информация о том, что житель Темирского района привез наркотики в Актобе.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП региона совместно с бойцами спецподразделения НГ МВД РК был задержан 47-летний мужчина. В салоне его машины обнаружили и изъяли более 3 кг. марихуаны.

При этом сам подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940409-operativnoe-video-spetsoperatsii-v-aktobe-pokazali-politseyskie/