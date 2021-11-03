Кадр из видео: ДП Атырауской области

Драка возле ресторана попала на видео в Атырау. Сейчас правоохранители разыскивают всех участников инцидента, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 30 октября около 23.30 часов в полицию с заявлением обратился 37-летний житель города. Он рассказал, что его избил неизвестный возле одного из местных ресторанов.

В ходе проверки выяснилось, что потерпевший шел в заведение, чтобы встретиться с друзьями. Перед входом он увидел, что дерутся мужчины. Он попытался разнять участников конфликта, но один из них нанес ему телесные повреждения.

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 30-летнего подозреваемого. Поиск других участников потасовки продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РК (Хулиганство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940407-draka-vozle-restorana-popala-na-video-v-atyrau/