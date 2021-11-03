Крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Алматы (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

В южной столице была изъята крупная партия синтетических наркотиков. Задержанный утверждал, что купил эти наркотики, так как употребляет их сам, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка остановили автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился 33-летний мужчина, за нарушение ПДД.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов отметил, что задержанный стал нервничать, когда стражи порядка составляли протоков за нарушение ПДД.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили свертки с наркотиками.

"Всего изъято и приобщено к материалам уголовного дела 224 свертка с веществом, происхождение и принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза. В свое оправдание подозреваемый заявил, что зелье приобрел в интернет–магазине для личного употребления", - отметил Алмагамбетов.

Однако в полиции предполагают, что наркотики в таком количестве предназначались для дальнейшей розничной продажи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940399-krupnuyu-partiyu-sinteticheskih-narkotikov-izyali-v-almaty-video/