Предполагаемого закладчика "синтетики" задержали в элитном ЖК в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Молодого человека задержали в одном из столичных ЖК за распространение наркотиков. Служба безопасности обратила внимание на подозрительного мужчину, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Вызов поступил от службы безопасности ЖК Highvill. Они в ходе мониторинга камер наблюдения заметили, как неизвестный подложил что-то под дверь лестничного прохода в подъезде дома.

На место событий прибыли сотрудники полиции, которые в присутствии понятых изъяли сверток, обмотанный изолентой. Предполагается, что внутри него находился синтетический наркотик.

Задержанный молодой человек сообщил, что сам употребляет наркотики и приобретает их через мессенджер.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940368-predpolagaemogo-zakladchika-sintetiki-zaderzhali-v-elitnom-zhk-v-nur-sultane/