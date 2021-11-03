Знакомство с девушкой обернулось для навязчивого костанайца разбитой головой

Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Костаная около 7 часов утра 1 ноября доставили с травмой головы в больницу. Медики сообщили об этом в полицию. На место выехали стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

24-летний потерпевший рассказал правоохранителям, что 1 ноября примерно в 3 часа ночи он познакомился с девушкой. Правда, имени ее не запомнил. Общение они решили продолжить, распивая алкоголь возле одного из подъездов дома по улице Каирбекова.

Через некоторое время девушка беспричинно ударила его бутылкой по голове, после чего вырвала из рук его iPhone и убежала.

Полицейские нашли подозреваемую. Она изложила совсем другую версию событий.

20-летняя жительница Костаная утверждает, что новый знакомый стал проявлять к ней знаки внимания и сам подарил телефон. Но, испугавшись его навязчивости, девушка ударила молодого человека бутылкой по голове и сбежала.

Кто из них говорит правду, теперь выясняют стражи порядка в рамках зарегистрированного уголовного дела по ст.191 ч.2 УК РК (Грабеж).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940365-znakomstvo-s-devushkoy-obernulos-dlya-navyazchivogo-kostanaytsa-razbitoy-golovoy/