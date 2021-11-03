Мужчину осудили за убийство бывшей жены на глазах у людей в Костанае

Место происшествия. Фото: top-news.kz

В июне этого года на глазах у людей в центре Костаная была зарезана женщина. По подозрению в совершении преступления был задержан ее бывший муж. Азамат Молдрахметов предстал перед судом, ему вынесен приговор, передает "ТоболИнфо".

По данным следствия, 36-летний Азамат Молдрахметов нанес 14 ударов ножом своей бывшей жене, которой было 33 года, у женщины остался 11-летний сын.

В ходе суда стало известно, что после развода мужчина в течение 5 лет преследовал экс-супругу. Она неоднократно обращалась в полицию, но принятые меры не подействовали должным образом.

Суд, изучив все доказательства, пришел к выводу, что вина Молдрахметова в убийстве доказана.

С учетом того, что подсудимый является инвалидом и имеет психическое заболевание, которое не исключает его вменяемости, его приговорили к 11 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

"Вы дождались выхода бывшей жены с работы, затем вступили с ней в семейно-бытовой конфликт, несмотря на то, что вместе вы уже не живете. Ваши доводы о неумышленности преступления не нашли подтверждения.

Вы взяли с собой нож и наносили им удары в жизненно важные органы. Всего вы нанесли 14 ударов. Когда вы заметили, что люди бегут на помощь, вы стали бить ножом еще активнее. В результате женщина упала и скончалась на месте", - объяснила принятое решение судья Жанара Тлеубаева.

Признанным потерпевшими сестре и брату погибшей осужденный должен будет выплатить по 5 млн тенге каждому в счет компенсации морального вреда.

Приговор еще может быть обжалован.

Напомним, молодую женщину убили прямо на улице в Костанае 16 июня текущего года. Подозреваемым в жестокой расправе оказался ее экс-супруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940336-muzhchinu-osudili-za-ubiystvo-byvshey-zheny-na-glazah-u-lyudey-v-kostanae/