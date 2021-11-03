Ставки фальшивками: поддельные доллары нашли у жителя Нур-Султана

Кадр из видео: официальный сайт Агентства по финансовому мониторингу

Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыта фальшивых долларов – в спецоперации от 28 октября участвовали сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу. Об этом АФМ РК пишет на своем официальном сайте.

"Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США.

Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тысяч фальшивых долларов", – рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данному факту начато досудебное расследование. Следственный суд санкционировал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Агентство призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.

"Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность", – предупредили в АФМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940321-stavki-falshivkami-poddelnye-dollary-nashli-u-zhitelya-nur-sultana/