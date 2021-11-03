Сотрудник банка и его сообщница оформили кредитов на 300 млн тенге в Туркестанской области

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Сотрудника банка и его сообщницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Им удалось обмануть более 100 человек на сумму в 300 млн тенге. Подробности дела озвучили в департаменте полиции Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

К правоохранителям Сайрамского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный оформил на ее имя кредит на сумму 3,5 млн тенге. Об этом женщина узнала, когда пришло сообщение из банка.

Жертвами аферистов стали более 100 человек. Стражи порядка зарегистрировали дело по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Была создана следственно-оперативная группа, которая вышла на след подозреваемой - местной безработной девушки. В ходе расследования выяснилось, что причастным к афере также оказался и сотрудник банка. Обоих задержали.

Установлено, что криминальный дуэт действовал во всех случаях по одной схеме: девушка находила клиентов, обещала им оформить социальные пособия в сумме 50 тыс. тенге на каждого ребенка и получала доступ к личным данным. Затем информацию она отправляла сотруднику банка, тот давал одобрения и оформлял кредиты.

Общая сумма ущерба составила 300 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемых поместили под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940284-sotrudnik-banka-i-ego-soobschnitsa-oformili-kreditov-na-300-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/