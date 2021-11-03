24-летняя казахстанка подговорила приятелей украсть 117 млн тенге у собственного отца

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Казахстанка подговорила приятелей украсть 117 млн тенге у собственного отца. Девушка вместе с двумя подельниками предстала перед судом, но ее освободили от ответственности по ходатайству потерпевшего, передает газета "Костанайские новости".

Следствие установило, что именно 24-летняя Диана организовала кражу из плацкартного вагона поезда. Девушка приезжала к родителям в Костанай и заходила в пункт обмена валюты, директором и учредителем которого является ее отец.

Здесь она выяснила, что работники периодически возят наличность между Костанаем и Нур-Султаном.

31 мая в столицу был направлен курьер с крупной сумой денег. О чем Диана сообщила своим приятелям. На дело отправили одного знакомого. Тот взял билет в соседний вагон.

В 3 часа ночи, надев медицинскую маску и очки, злоумышленник пришел к спящему курьеру, забрал дорожную сумку с почти 117 млн тенге, в туалете переложил деньги в пакет и вышел на ближайшей станции.

Более 95 млн тенге получили дочь бизнесмена и ее приятельница, около 20 млн - исполнитель.

Потерпевший ходатайствовал об освобождении его дочери от уголовной ответственности, дело в отношении нее в итоге было прекращено. Ее подругу приговорили к 5,5 годам лишения свободы, а молодого человека - к 6 годам колонии. Поданы апелляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940275-24-letnyaya-kazahstanka-podgovorila-priyateley-ukrast-117-mln-tenge-u-sobstvennogo-ottsa/