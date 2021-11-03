Полицейский входил в состав преступной группы в Туркестанской области

Иллюстративное фото: polisia.kz

Закончен уголовный процесс в отношении трех жителей Туркестанской области, среди которых бывший старший сержант полиции, 29-летний Марат Темиртаев. Они обвинялись в краже четырех коров, совершенной в сговоре, и признаны виновными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Отрарского районного суда Туркестанской области.

Как указывается в приговоре, все трое мужчин являются жителями Арыси. Своей жертвой они наметили жителя из соседского села Шайманова, чей коровник находился на окраине населенного пункта.

Сообщники наняли грузовую "ГАЗель" и вечером 6 января текущего года под покровом ночи похитили из сарая четырех молодых буренок. Общий ущерб составил 1,6 млн тенге.

Однако хозяева вовремя спохватились и обнаружили кражу спустя несколько минут. В результате оперативных действий полиции удалось остановить машину с крадеными коровами и всеми тремя похитителями.

Скот возвращен владельцам. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В суде обвиняемые полностью признались в совершенном, раскаялись, просили о снисхождении.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, приговорив осужденных к 3 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940260-politseyskiy-vhodil-v-sostav-prestupnoy-gruppy-v-turkestanskoy-oblasti/