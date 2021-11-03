Более 15 млн тенге ущерба нанесли бюджету браконьеры в ВКО

Двое людей и полицейский на лодках. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24" / 24.kz

За последние две недели в Восточном Казахстане пресекли почти 300 фактов браконьерства. Общий ущерб от подобных деяний превысил 15 млн тенге.

Природоохранные полицейские провели очередные громкие задержания в запретных зонах на озере Зайсан, а также в районе Алтай у Бухтарминского водохранилища, сообщает "Хабар 24".

Всего в этом году, по данным телеканала, злоумышленники на востоке страны наловили на 9 уголовных дел. За этот период у браконьеров изъяли свыше 7 тонн рыбы и более 1,5 тысяч запрещенных орудий лова. А ущерб превысил 15 млн тенге.

При этом, как отметили правоохранители, в большинстве случаев рыбаки не скупились на сети и быстроходные катера.

"Наши сотрудники инспекции изъяли более 100 сетей и около 200 килограммов различной рыбы, на сегодняшний день материалы готовятся для направления в суд. Совместные мероприятия дают хорошие результаты. Сейчас отрабатываем по запретным зонам, особый акцент делается на запретные зоны, а также места скопления рыбы", – сообщил замглавы территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Талгат Рахимжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940250-bolee-15-mln-tenge-uscherba-nanesli-byudzhetu-brakonery-v-vko/