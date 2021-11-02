Житель ВКО выбил зубы знакомой во время ссоры

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Мужчина выбил четыре зуба знакомой, за что предстал перед судом и получил 300 часов общественных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Мужчина, его друг и знакомая собрались за столом, выпивали. После чего он попросил девушку покинуть квартиру, так как на вечеринку должны были прийти другие приглашенные дамы.

Однако знакомая воспротивилась, тогда хозяин веселья разозлился и дважды ударил ее кулаком по лицу. В результате у девушки были выбиты четыре зуба.

Житель ВКО предстал перед судом, ему назначили 300 часов общественных работ.

"Осужденный поставлен на учет в службу пробации. Он будет направлен для выполнения общественных работ в местный исполнительной орган, где его привлекут к уборке мусора по четыре часа в день. Его поведение и работу будут постоянно контролировать", - отметил начальник службы пробации Жанболат Кенесханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940182-zhitel-vko-vybil-zuby-znakomoy-vo-vremya-ssory/