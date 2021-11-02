Женщина украла из сейфа подруги 54 млн тенге в Атырау

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У жительницы Атырау украли из сейфа 54 млн тенге, а 2 млн оставили. Подозреваемой оказалась подруга потерпевшей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

45-летняя жительница Атырау обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что отсутствовала дома около недели, когда вернулась, обнаружила, что из сейфа пропали 54 млн тенге. При этом злоумышленник оставил 2 миллиона.

Полицейские тщательно осмотрели место происшествия и проверили все видеокамеры, но не заметили, чтобы приходил кто-то посторонний.

Главной подозреваемой стала подруга потерпевшей. Следователи установили, что женщина выезжала в Алматы с крупной суммой денег.

Во время задержания у 42-летней приятельницы заявительницы изъяли 36 млн тенге. Свою вину она полностью признала.

Расследование проводилось по ч.4 ст.188 УК РК (Кража). Дело направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940144-zhenschina-ukrala-iz-seyfa-podrugi-54-mln-tenge-v-atyrau/