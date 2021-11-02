Прикрылась ребенком: астанчанка украла элитный алкоголь в магазине (видео)

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Жительницу казахстанской столицы подозревают в краже элитного алкоголя в одном из супермаркетов Нур-Султана. Предполагается, что она, прикрываясь ребенком, пронесла украденное мимо кассы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Действия подозреваемой попали на видео. Сообщается, что молодая женщина с маленьким ребенком в тележке подошла к полкам с элитным алкоголем, вскрыла коробку, а после руками и зубами попыталась сломать защитный трекер.

Как сообщили в ДП, сняв магнит, она спрятала бутылку под курткой и ,прикрывшись ребенком, пронесла бутылку виски известной марки мимо кассы.

В ходе оперативно-розыскных была задержана 24-летняя подозреваемая. Ранее женщина была неоднократно судима за совершение краж и мошенничества. Отмечается, что в поле зрения полиции данная гражданка попала еще в 2016 году.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания. Кроме того, задержанную проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940122-prikrylas-rebenkom-astanchanka-ukrala-elitnyy-alkogol-v-magazine-video/