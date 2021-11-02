Вымогателей денег у бизнесвумен задержали в Кызылординской области

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

Группу вымогателей задержали на месте преступления в Кызылординской области. Они требовали и получали деньги от владелицы одного из увеселительных заведений, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, с лета 2021 года группа молодых людей вымогала деньги у владелицы одного из увеселительных заведений в селе Шиели.

По данному факту было начато досудебное расследование по п.2 ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство).

Правоохранители выяснили, что злоумышленники неоднократно получали от потерпевшей денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 29 октября около 17.00 часов задержан 29-летний житель Шиели. В качестве вещественного доказательства изъяты деньги.

Также в районном центре задержаны еще трое подозреваемых, все жители Шиелийского района. Четверо мужчин водворены в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940121-vymogateley-deneg-u-biznesvumen-zaderzhali-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/