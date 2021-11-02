Сотни тысяч пачек сигарет пытались незаконно вывезти из Казахстана в Россию (видео)

Изъятый товар. Фото: АФМ РК

Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт незаконной контрабанды сигарет из Казахстана в Россию, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сотрудники департамента АФМ по ЗКО задержали машину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу. Следствие выяснило, что в 2020 году один предприниматель приобрел 319 тыс. пачек безакцизных сигарет в городе Алматы.

Табачные издания он намеревался вывезти в Россию через ЗКО. Нелегальный товар погрузили в авто и направили в РФ. Отмечается, что для маскировки незаконных действий бизнесмен осуществил дополнительный закуп 24 тыс. пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.

Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.

В АФМ отметили, что, согласно подсчетам экспертов, государства ежегодно теряют от 35 до 40 млрд долларов в виде неуплаченных налогов от торговли контрафактными сигаретами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940115-sotni-tysyach-pachek-sigaret-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana-v-rossiyu-video/