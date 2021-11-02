В директора компании стреляли в Караганде

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В Караганде мужчина выстрелил из пистолета в директора одного из ТОО. Инцидент произошел 27 октября. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на одном из торговых предприятий произошел конфликт с использованием оружия.

На место происшествия выехали стражи порядка. 30-летний директор ТОО им рассказал, что у него возникла ссора с неким лицом.

В ходе конфликта злоумышленник произвел в него выстрел из травматического пистолета "Оса". Потерпевший обратился с пулевым ранением в больницу, госпитализация не понадобилась.

По "горячим следам" был задержан 29-летний подозреваемый. Он дал признательные показания. Травматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по ст.287 УК РК (Незаконное хранение или ношение оружия). Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940104-v-direktora-kompanii-strelyali-v-karagande/