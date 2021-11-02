Бармена подозревают в краже денег у повара в одном из ресторанов Нур-Султана

Иллюстративное фото: Getty Images/ Vladimir Koval

Бармена одного из столичных заведений подозревают в краже. Потерпевшим оказался повар того же ресторана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

По информации полицейских, 18-летний молодой человек, которого подозревают в краже, устроился на работу в это заведение несколько месяцев назад.

Однажды он заметил, что в гардеробе повар оставил свою куртку. Как отметили стражи порядка, бармен знал, что повар забыл в ней свой кошелек.

Предполагается, что бармен совершил кражу денег из кошелька в ночное время, воспользовавшись отсутствием посторонних. Сумма ущерба составила 40 тыс. тенге.

После парень скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать молодого человека. Подозреваемый дал признательные показания. По факту кражи проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940102-barmena-podozrevayut-v-krazhe-deneg-u-povara-v-odnom-iz-restoranov-nur-sultana/