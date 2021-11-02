Неудачная шутка родственника чуть не стоила жизни жителю Алматинской области

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Неудачная шутка родственника едва не стоила жизни жителю Алматинской области. Инцидент произошел 30 октября. Раненого мужчину доставили в больницу, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

30 октября в больницу Каскелена госпитализировали 42-летнего жителя поселка Абай с колото-резаной раной грудной клетки слева.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Здесь был задержан 44-летний родственник потерпевшего. Мужчина пояснил, что в ходе совместного застолья он неудачно пошутил о знакомстве брата жены с лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

На что собеседник вспылил и ударил его табуреткой по голове. В ответ родственник толкнул нападавшего и тот упал на груду металлолома, где наткнулся на колюще-режущий предмет.

В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Данный факт зарегистрирован по ч.1 ст.106 УК РК.

По делу назначены экспертизы, показания подозреваемого проверяются, проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940074-neudachnaya-shutka-rodstvennika-chut-ne-stoila-zhizni-zhitelyu-almatinskoy-oblasti/