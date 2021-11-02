Силовики во время спецоперации проникли в притон через балкон в Кызылорде

Кадр из видео: polisia.kz

В Кызылорде силовики провели спецоперацию, в результате которой был накрыт наркопритон, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

26 октября правоохранители задержали 68-летнего жителя города и трех его подельников за организацию притона для употребления наркотиков.

Следствием установлено, что подозреваемый изготавливал "экстрационный опий", применяемый внутривенно. В его доме собирались наркозависимые.

При осмотре жилого помещения в качестве вещественных доказательств изъяты шприцы, посуда и вещества для изготовления наркотиков. Задержанный полностью признался в содеянном.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.302 УК РК (Организация или содержание притонов для потребления наркотиков).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На кадрах оперативного видео видно, как силовики проникают в квартиру через балкон. Также снят процесс задержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940066-siloviki-vo-vremya-spetsoperatsii-pronikli-v-priton-cherez-balkon-v-kyzylorde-video/