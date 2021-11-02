Алматинцы обвинили в мошенничестве фирму, которая обещала отправить их в США

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Несколько жителей южной столицы обвинили в мошенничестве местную контору, которая обещала отправить их в США на учебу или на работу, передает телеканал КТК.

Сообщается, что с каждого из желающих поехать в США взяли по 2 тыс. долларов (855 тыс. тенге), однако в итоге никто из них за океан не отправился. Всего пострадали около 40 человек.

"Пообещали, что все будет хорошо: "Все сделаем, зачислим вас, подготовим". И мы оплатили услуги. Услуги мы оплатили в размере 2 тысяч долларов. Нас было пятеро человек. В этот момент еще другие люди оплачивали услуги. И как бы стали ждать, что будет происходить.

Какое-то время с нами еще были на связи менеджеры и сотрудники данной компании, но потом нас просто стали игнорировать", - рассказал журналистам пострадавший Алексей Голиков.

В итоге они даже не попали на языковые курсы. Уже два месяца недовольные клиенты не могут связаться с руководством. Двери агентства закрыты.

Сейчас делом занимаются правоохранители. Они задержали двоих подозреваемых. Если их вину докажут, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

"По подозрению в совершении данного преступления в минувшую пятницу были арестованы двое и водворены в изолятор временного содержания. Комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования, продолжается", - сообщила официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940027-almatintsy-obvinili-v-moshennichestve-firmu-kotoraya-obeschala-otpravit-ih-v-ssha/