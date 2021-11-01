Американец поругался с персоналом магазина и поджег заведение коктейлем Молотова

Мужчина поджег коктейлем Молотова магазин. Скриншот: Twitter/FDNY

После ссоры с продавцами магазина в Бруклине мужчина решил отомстить им смертельно опасным способом, передает Fox News.

Полиция Нью-Йорка задержала 38-летнего Джоэла Мэнгела, который поджег коктейлем Молотова продуктовый магазин. Согласно информации, американец перед этим вступил в конфликт с персоналом и решил таким образом отомстить.

Инцидент произошел утром в воскресенье и обошелся без жертв. Пострадавшему сотруднику оказали медицинскую помощь.

"FDNY продолжит работать вместе с местными, государственными и федеральными партнерами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует огонь в качестве оружия против жителей Нью-Йорка", - говорит пожарный Дэниел А. Нигро.

38-летнего Мэнгела теперь обвиняют в поджоге, нападении, безрассудном создании угрозы, незаконном хранении оружия и намеренном причинении вреда.

Напомним, в минувшее воскресенье мужчина ранил 17 человек в поезде в Японии. Позже он признался, что подражал Джокеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939956-amerikanets-porugalsya-s-personalom-magazina-i-podzheg-zavedenie-kokteylem-molotova/