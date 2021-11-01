Ворвались в дом, избили: четверо вооруженных мужчин напали на женщину с ребенком под Алматы

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Близ южной столицы произошло вооруженное разбойное нападение на женщину с ребенком. Правоохранители установили и задержали 4 подозреваемых, у которых изъято огнестрельное оружие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

27 октября к полицейским Илийского района обратилась 32-летняя жительница села Коккайнар с заявлением о разбойном нападении. Женщина пояснила, что на нее и ее малолетнего ребенка напали несколько мужчин. Они ворвались в дом и, угрожая оружием, избили ее и похитили ювелирные изделия.

В заявлении указано, что злоумышленники скрывали свои лица под медицинскими масками. Хозяйка дома пыталась сопротивляться, но ее избили и связали по рукам и ногам.

Преступники похитили ювелирные изделия на достаточно крупную сумму. Ущерб пока подсчитывается.

"Нашим сотрудникам удалось в короткий срок установить и задержать 4 подозреваемых, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. В качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены похищенные золотые изделия, а также обрез охотничьего ружья 16 калибра", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, задержанным от 35 до 53 лет. Трое из них алматинцы, четвертый из пригорода. Расследование проводится по ч.3 ст.192 УК РК (Разбой).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939951-vorvalis-v-dom-izbili-chetvero-vooruzhennyh-muzhchin-napali-na-zhenschinu-s-rebenkom-pod-almaty/