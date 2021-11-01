Как нигерийцы перевозили наркотики через Алматы, рассказали в КНБ

Задержанные нигерийцы. Фото: КНБ РК

Комитет национальной безопасности опубликовал информацию о том, как в Казахстане была выявлена и ликвидирована транснациональная наркоструктура. Произошло это на заре Независимости страны. Тогда особое беспокойство создавали граждане Нигерии, сообщается на официальном сайте КНБ Казахстана.

Сообщается, что нигерийцы, имея широкие финансовые возможности, стремились использовать Казахстан для транзита наркотиков.

Так, в 1994 году от ФСБ России поступила информация о том, что в бельгийском порту в Антверпене задержан контейнер с 1260 килограммами марихуаны. Наркотики предназначались московской фирме, а после ликвидации этого наркоканала преступники рассматривали в качестве его замены возможности Казахстана.

Два года понадобилось для того, чтобы казахстанские оперативники смогли встретиться лицом к лицу с нигерийцами. Для этого была создана оперативная группа, состоящая из наиболее опытных сотрудников. Им предстояло изучить большой объем информации, проверить иностранных студентов на причастность к преступлениям, связанным с наркотиками.

А в период с 1996 по 1998 годы спецслужбы России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана провели ряд операций по пресечению деятельности нигерийских наркодилеров. Так, одна из операций носила название "Сафари" и началась в 1996 году в Алматы, когда в поле зрения КНБ попали студенты из Нигерии.

Задержанные нигерийцы. Фото: КНБ РК

Было установлено, что у них имеются обширные связи в РК и Нигерии, а также в России, Пакистане, Таиланде, Индии и Бразилии. Собрав характеристики на студентов, сотрудники спецслужб получили первичные сведения об их причастности к незаконному международному обороту наркотиков.

В июле 1997 года таможенная служба Великобритании передала информацию о том, что из Бразилии в Алматы отправлены два почтовых отправления, в которых были обнаружены два килограмма кокаина.

Фото: КНБ РК

Казахстанские оперативники предположили, что отправления были сделаны группировкой из Нигерии, которые в Алматы организовали перевалочный пункт, чтобы перевозить наркотики из Индии, Пакистана и Бразилии в Российскую Федерацию.

В КНБ и Государственном следственном комитете создали совместную оперативную группу, которая вместе с сотрудниками ФСБ РФ - в общей сложности порядка 50 человек - начали работу.

Были установлены два казахстанца, которые получили посылки, а после передали их гражданам Нигерии. В результате операции удалось задержать 5 наркокурьеров. Было изъято 12 кг героина и 2 кг кокаина, планировавшихся для переправки из Пакистана и Бразилии в российскую столицу через Алматы.

Узнав о задержании своих сообщников, организатор данного наркоканала, гражданин Нигерии У. попытался скрыться на территории Кыргызстана. Однако при содействии кыргызских коллег его задержали и передали органам казахстанского правосудия.

Затем, во время разработки других нигерийцев, была получена информация от ФСБ о том, что граждане Нигерии контактируют с россиянкой К., которая должна была приехать в Алматы 25-28 октября 1997 года, чтобы перевезти героин в Москву.

Изъятые наркотики. Фото: КНБ РК

Ее негласно сопровождали сотрудники ФСБ из Шереметьево в Алматы. В южной столице девушка остановилась в гостинице "Казахстан", где было установлено круглосуточное наблюдение, чтобы зафиксировать ее контакты, однако их не было. Девушка вела себя непринужденно, а ночью в гостиницу вошли два африканца, которые встретились с К. в ее номере.

На следующий день девушка села в поезд до Москвы, а вслед за ней в вагон вошли казахстанские контрразведчики, который под предлогом проверки документов пассажиров провели проверку ее личных вещей. Операция оказалась под угрозой - найти наркотики не удалось, но помогло профессиональное чутье одного из сотрудников - он решил узнать, почему в багаже девушки находятся поломанные аэрозольные баллончики из-под лака для волос.

Фото: КНБ РК

Именно в этот момент поведение К. изменилось, а после вскрытия баллонов и обнаружения искомых улик, под давлением неопровержимых доказательств девушка начала давать признательные показания.

После этого удалось задержать и остальных членов наркогруппировки. В целом были задержаны: трое граждан Нигерии, один из Республики Мали и одна гражданка РФ.

Из незаконного оборота изъято около 3 кг героина на общую сумму более 11 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что трое из задержанных африканцев имели поддельные паспорта. Указанные наркодельцы поставляли в Казахстан огромные партии героина и кокаина и не раз посылали в Россию и другие страны наркокурьеров.

Фото: КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939950-kak-nigeriytsy-perevozili-narkotiki-cherez-almaty-rasskazali-v-knb/