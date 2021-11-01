15 притонов для занятия проституцией ликвидировали в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Стражи порядка южной столицы сообщили, что с начала этого года в Алматы были ликвидированы 15 притонов с проститутками, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сотрудники полиции продолжают выявлять подобные правонарушения. Например, в минувшие выходные стражи порядка ликвидировали очередной притон, который находился в одной из квартир по улице Тынышбаева.

"Всего с начала года выявлено 15 таких помещений, владельцы которых за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Кроме того, меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги", - рассказал начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев.

По его словам, большая часть из тех, кого привлекли за подобные правонарушения, заявляют о тяжелом материальном положении, которое заставило их заниматься проституцией.

Тем не менее, как отметили в полиции, зачастую данным промыслом занимаются лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие антиобщественный образ жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939899-15-pritonov-dlya-zanyatiya-prostitutsiey-likvidirovali-v-almaty-video/